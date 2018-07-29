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اليمن: اغتيال مدير استخبارات مطار عدن

عشرات الحالات من الاغتيالات في عدن منذ خضوعها لسيطرة الإمارات
عشرات الحالات من الاغتيالات في عدن منذ خضوعها لسيطرة الإمارات
29/7/2018

قالت مصادر محلية للجزيرة (الأحد) إن مسلحين مجهولين اغتالوا مدير استخبارات مطار عدن الدولي العميد ناصر مقيريح، في الحي الذي يسكن فيه بمديرية "خور مكسر".

وهذه أبرز التطورات:
  • تعرض العميد مقيريح لمحاولة اغتيال سابقة، قتل فيها نجله، عندما تم تفجير سيارته بعبوة ناسفة.
  • تشهد عدن موجة من الاغتيالات المستمرة لمدنيين وعسكريين منذ تحريرها قبل ثلاث سنوات وخضوعها لسيطرة الإمارات.
  • انتقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الوضع الأمني في عدن وغياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المدينة.
  • قالت مصادر محلية إن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت أكثر من 15 غارة جوية على مناطق في مديرية "الدُرَيهِمي" جنوب مدينة الحديدة مستهدفة مزارع تتمركز فيها مليشيا الحوثي.
  • أضافت المصادر أن التحالف أطلق تحذيراً للصيادين في مدينة الحديدة من الاصطياد في البحر.
  • قالت الأمم المتحدة إن غارات التحالف على الحديدة في الأيام الثلاثة الماضية دمرت محطة للمياه وعرضت المدنيين لخطر بالغ.
  • أفادت قوات الجيش الوطني الموالي لحكومة الرئيس هادي بمقتل واصابة 86 عنصرا من المسلحين الحوثيين بمعارك بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. 
  • قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن معارك عنيفة دارت بين رجال الجيش الوطني وعناصر المليشيات الحوثية في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم.
  • أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 36 عنصرا من المليشيات وجرح نحو 50 آخرين.
  • لم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.  
المصدر : الجزيرة + وكالات
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