اليمن: اغتيال مدير استخبارات مطار عدن

قالت مصادر محلية للجزيرة (الأحد) إن مسلحين مجهولين اغتالوا مدير استخبارات مطار عدن الدولي العميد ناصر مقيريح، في الحي الذي يسكن فيه بمديرية "خور مكسر".

وهذه أبرز التطورات: