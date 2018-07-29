العبادي يحاول استرضاء العراقيين بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات

في عام 2012 تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال، وتعهد بأن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال العام 2013، الأمر الذي بات يعتبره العراقيون مزحة