أبي أحمد لابن زايد: الدين ضاع منكم ونحن سنعيدكم إليه

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن حديث دار بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ووفقا لما ورد على صحيفة إثيوبيا بالعربي، قال أبي أحمد خلال كلمة أمام منظمة بدر الإثيوبية في ولاية فرجينيا الأمريكية إنه طلب من ابن زايد إنشاء معهد إسلامي في إثيوبيا.

وهذه تفاصيل القصة:

عرض أبي أحمد خلال زيارته الأخيرة للإمارات على ولي عهد أبو ظبي فكرة إنشاء معهد إسلامي في إثيوبيا.

رد ابن زايد عليه: "" نحن معكم بكل شيء وسنقوم بتعليمكم".

فرد أبي أحمد: ""أما أن تعلمونا فلا حاجة لنا بكم، لأن الدين ضاع منكم، والذي نريده هو أن نتعلم العربية سريعا ونفهم الدين جيدا، ثم نعيدكم إلى الطريق الصحيح".

الإسلام والحبشة: