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سياسة|مصر

هاشتاج "ارحل" يتصدر التريند في مصر بعد شكوى السيسي منه

28/7/2018

لم تمض ساعات على شكوى الرئيس المصري من هاشتاج #ارحل_ياسيسي حتى عاد الهاشتاج لتصدر قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على تويتر في مصر.

وكان السيسي قد أعرب عن غضبه من الهاشتاج خلال مداخلة له في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة اليوم السبت، وقال إن جهوده لإخراج المصريين من "حالة العوز" تقابل بمطالبته بالرحيل عن الحكم.

وأدت شكوى السيسي من الهاشتاج إلى زيادة التفاعل معه من جديد وعودته إلى تصدر أكثر الهاشتاجات تداولا في مصر بعد أسابيع من صعوده للمرة الأولى، كما أصبح الثاني عالميا حتى الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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