البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

مولر يشدد الخناق على مدير حملة ترمب

المحقق الخاص روبرت مولر
المحقق الخاص روبرت مولر
28/7/2018

قدّم المحقّق الأمريكي الخاص روبرت مولر الجمعة قائمة تضم 35 شاهدا محتملا لمحاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.

وتشمل قائمة الشهود مصرفيين ومحاسبين، من المرجح أن يدلوا بشهاداتهم في اتهامات بالاحتيال المصرفي والضريبي.

وتضم القائمة المُقدمة للمحكمة التي تقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في فيرجينيا "ريتشارد غيتس" شريك مانافورت التجاري منذ فترة طويلة والذي أقرّ في فبراير/شباط بتورطه ووافق على التعاون مع تحقيق مولر، وكان غيتس وجه له الاتهام في أكتوبر/تشرين الأول في نفس الوقت الذي وجه فيه الاتهام لمانافورت.

وتضم القائمة كذلك "تاد ديفاين" وهو مستشار عمل مع مانافورت في أوكرانيا وعمل مستشارا استراتيجيا لبيرني ساندرز الذي نافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2016. وقالت مؤسسة ديفاين في بيان إنه مجرد شاهد إثبات وإنه تم التأكيد له أنه غير ملاحق قضائيا.

بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب

 

ودفع مانافورت ببراءته من 18 اتهاما بالاحتيال المصرفي والضريبي والإخفاق في تقديم تقارير بشأن حساباته في البنوك الخارجية، وغالبية الاتهامات تعود إلى وقائع سبقت فترة الخمسة أشهر التي عمل فيها في حملة ترمب في 2016.

وتتضمن القائمة أيضا عددا كبيرا من الشهود ومسؤولون تنفيذيون في بنوك أقرضت مانافورت وشركة المحاسبة التي أعدت إقراراته الضريبية وآخرون شاركوا في تعاملات مالية ويمكن أن تطلب شهادتهم لتقديم دليل موثّق يبرهن على التهرب المصرفي والضريبي صلب القضية.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الأربعاء الماضي في واشنطن غير أن قاضيا جزئيا أمريكيا أجّلها حتى يوم الثلاثاء ووجه مولر بإعداد قائمة بالشهود.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)