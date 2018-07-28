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سياسة|إسرائيل

كتاب يكشف أبرز أساليب الموساد في تنفيذ الاغتيالات

محمود المبحوح القيادي بحركة حماس الذي اغتيل في الإمارات
محمود المبحوح القيادي بحركة حماس الذي اغتيل في الإمارات
28/7/2018

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" نفذ 800 عملية اغتيال خلال العقد الماضي.

وأضافت أن "الموساد" استخدم عدة أساليب في تنفيذ عمليات الاغتيال، بدءًا من تدبير عمليات تفجيرية إلى استهداف أشخاص بعينهم ودس السم لهم في متعلقات شخصية مثل أنابيب معجون الأسنان.

واستندت الصحيفة في هذا التقرير إلى كتاب "انهض واقتل أولًا: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة لإسرائيل" للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان، الذي يستعرض عددا من عمليات الاغتيال السرية للموساد.

ولفتت إلى أن فريقًا من الموساد قام بتدبير عملية اغتيال القيادي بحركة "حماس" محمود المبحوح، في يناير/كانون الثاني 2010 بمدينة دبي الإماراتية.

وأوضحت أن عملاء الموساد وصلوا إلى المبحوح في غرفته بأحد الفنادق ودسوا إليه السم في رقبته عبر جهاز موجات فوق صوتية عالي التقنية، دون أن يتم اختراق جلده، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بدقائق.

وخارج نطاق السنوات العشر الأخيرة، قالت "ديلي ميل" إن "جهاز الموساد قتل عددًا من الأشخاص أكثر من أي جهاز آخر في أي دولة بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)".

وضربت مثالًا على محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عندما كان رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1968. إذ تمت العملية  من خلال أسير فلسطيني بعد إخضاعه لعملية غسيل دماغ لمدة 3 أشهر على يد طبيب سويدي المولد، تضمنت التدريب  على إطلاق النار على صور عرفات.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 1968، قام فريق من الموساد بتهريب الأسير عبر "نهر الأردن" أملًا في أن يصل إلى مقر إقامة عرفات، لكنه خيب أملهم، حين ذهب مباشرة إلى قسم للشرطة الأردنية واتهم الموساد بمحاولة غسل دماغه، وانتهت العملية بالفشل.

المصدر : الأناضول
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