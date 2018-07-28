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سياسة

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في طريق مزدحم

28/7/2018

هبطت طائرة صغيرة اضطراريًا في طريق مزدحم بولاية شيكاغو الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وذكر موقع (سي بي إس نيوز) الأمريكي أن السلطات في مدينة "ليك شور درايف" بالولاية تلقت نداء من طيّار الطائرة ذات المحرك الواحد يفيد بأنه يواجه موقف طوارئ بسبب نفاد الوقود في طائرته وأنه يريد الهبوط.

وأجبر الطيار على القيام بالهبوط الاضطراري بعد قيامه بتجربة لنوع من المسائل الميكانيكية، بحسب ما نقلته صحيفة (شيكاغو تريبيون) نقلا عن السلطات.

وأغلقت السلطات على الفور أجزاء من الطريق الرئيسية، للسماح بهبوط الطائرة أثناء ساعة الذروة أمس الجمعة.

وتمكن الطيّار من الهبوط بشكل آمن هو وشخص كان معه بالطائرة، ولم يتم تسجيل أي حادث أثناء الهبوط، حسب المصدر.

وقامت السلطات المختصة بسحب الطائرة الصغيرة بعيدا عن الطريق وأعادت فتحه مجددا، بعد السيطرة على الموقف.

المصدر : رويترز
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