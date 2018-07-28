شاهد: السيسي يعبر عن غضبه بعد هاشتاج طالب برحيله

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن غضبه بعد أن طالبه مصريون بترك الحكم عبر هاشتاج #ارحل_ياسيسي.

وقال السيسي في مؤتمر للشباب افتتح أحدث دوراته، السبت، بجامعة القاهرة: "إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى".

وتساءل: "عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟" وأضاف "في (الحالة) دي أزعل".

ويواصل السيسي، الذي انتخب لأول مرة في 2014 بعد قيادته انقلابا عسكريا على الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، ثم أعيد انتخابه في مارس/آذار الماضي، تطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لملايين المصريين بموجب قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.

وخلال يونيو/حزيران الماضي احتل وسم #ارحل_يا_سيسي موقع تويتر في مصر، حيث شارك الآلاف مطالبين السيسي بالرحيل وترك السلطة لما اعتبروه فشلا في القيام بمهام الرئاسة، خصوصا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

واحتل الوسم صدارة تويتر على مدى ستة أيام متواصلة بمئات الآلاف من التغريدات، قبل أن يختفي الوسم من تويتر، واتهم ناشطون -آنذاك- إدارة الموقع بحذفه.

ويشعر مصريون بالغضب بسبب ما تقول منظمات حقوقية إنه أقسى حملة على المعارضة باختلاف جماعاتها في تاريخ مصر الحديث.