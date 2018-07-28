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سياسة|مصر

شاهد: السيسي يرقي وزير الدفاع المصري لرتبة فريق أول

28/7/2018

رقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المعين حديثا محمد أحمد زكي لرتبة فريق أول من رتبة فريق.

وكان زكي قائدا للحرس الجمهوري عندما عُين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 يونيو حزيران في حكومة مصطفى مدبولي. ويشغل وزير الدفاع أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة.

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف اسماعيل في إجراء روتيني بعد أداء السيسي اليمين القانونية لولاية ثانية.

وأعلن السيسي ترقية زكي على الهواء مباشرة قبيل إعلانه افتتاح مؤتمر دوري للشباب في جامعة القاهرة يغطيه التلفزيون المصري وتستمر أعماله يومين.

وقلد زكي رتبته الجديدة شاب وفتاة من الحاضرين في المؤتمر في تقليد يحدث لأول مرة، ثم وجه تحية للسيسي، وسط تصفيق المتواجدين.

وشغل زكي منصب قائد وحدات المظلات، ثم قائداً لوحدات الحرس الجمهوري في أغسطس/آب 2012 خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب والذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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