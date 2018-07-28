شاهد: الآلاف يفرون من "شيطان تسمانيا"

قُتل رجلا إطفاء الجمعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال إطفاء حريق بشمال الولاية، فيما دفعت الرياح ألسنة اللهب إلى مدينة "ريدينغ" ما أدى لقيام السلطات بعملية إجلاء جماعية للسكان.

وقال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا إن حريق (كار فاير) الذي يستعر في منطقة شاستا ترينيتي تحول مساء إلى عاصفة نارية عبرت نهر سكرامنتو إلى الجانب الغربي من ريدينغ التي يسكنها نحو 90 ألف شخص ما دفع السكان للفرار، مع تعرض نحو 5 آلاف منزل وشركة للخطر.

وأوضح سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن رياحا عاتية حولت الحريق إلى عواصف نارية اقتلعت الأشجار وأطاحت بالبنايات.

وقال "كان أشبه بشيطان تسمانيا"، وأضاف أن مثل تلك الحرائق التي تتحول إلى عواصف نارية باتت أكثر شيوعا، إذ تفشل الحواجز الطبيعية مثل الأنهار والطرق السريعة في وقف تقدمها.

وقال المسؤولون إن الحريق تسبب حتى الآن في تدمير 65 منشأة وألحق أضرارا بنحو 55 منشأة أخرى ويهدد 5 آلاف.

وأشار المسؤولون في كاليفورنيا إلى أن رقعة الحريق اتسعت بنسبة 60% تقريبا خلال الليل وأتى على 44450 فدانا، مؤكدين أن عملية احتواء الحريق لم تتعد نسبة 3% منه على الرغم من جهود فرق الإطفاء المستمرة لليوم الخامس على التوالي.

واقتربت سحابة من الدخان وألسنة اللهب من الأبنية المنخفضة في ريدينغ، وتشير توقعات الطقس إلى أن سرعة الرياح ستصل إلى 40 كيلومترا في الساعة فيما ستصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

وحريق (كار فاير) واحد من بين حوالي 90 حريقا تستعر على مستوى الولايات المتحدة أغلبها في الغرب الأمريكي، وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الطرق المؤدية إلى خارج ريدينغ، التي تقع على بعد نحو 240 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو، وقد ازدحمت بالسيارات فيما يحاول السكان الفرار من النيران.