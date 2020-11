رئيس المفوضية الأوربية: ترمب قبلني أولا

قال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو الذي بادر الى تقبيله على الخد بشكل غير متوقع خلال لقائهما هذا الأسبوع.

وساهمت هذه القبلة في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الاتفاق المفاجئ على نزع فتيل التوتر التجاري بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وظهر ترمب في صور وهو يتلقى قبلة من يونكر في وجهه عندما التقيا لإجراء محادثات مهمة في البيت الابيض الأربعاء.

وقال يونكر للإذاعة الالمانية العامة في مقابلة "ما يبعث على الدهشة، وبعكس تصرفي المعتاد فإن المبادرة لم تأت مني".

وأضاف "لم أكن أعرف أن هناك مصورا آخر في المكتب البيضاوي، لكنها (الصورة) اختصرت أجواء اللحظة بشكل جيد، كما أن ترمب هو الذي قام بنشر الصورة وليس أنا".

وترمب المعروف بمصافحته القوية لزعماء العالم، نشر صورة القبلة فيما بعد على تويتر. وحازت الصورة على إعجاب نحو 50 ألف متابع.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018