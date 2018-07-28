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سياسة|أمريكا

رئيس المفوضية الأوربية: ترمب قبلني أولا

يونكر: لم أكن أعرف أن هناك مصورا آخر في المكتب البيضاوي، لكنها (الصورة) اختصرت أجواء اللحظة بشكل جيد
يونكر: لم أكن أعرف أن هناك مصورا آخر في المكتب البيضاوي، لكنها (الصورة) اختصرت أجواء اللحظة بشكل جيد
28/7/2018

قال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو الذي بادر الى تقبيله على الخد بشكل غير متوقع خلال لقائهما هذا الأسبوع.

وساهمت هذه القبلة في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الاتفاق المفاجئ على نزع فتيل التوتر التجاري بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وظهر ترمب في صور وهو يتلقى قبلة من يونكر في وجهه عندما التقيا لإجراء محادثات مهمة في البيت الابيض الأربعاء.

وقال يونكر للإذاعة الالمانية العامة في مقابلة "ما يبعث على الدهشة، وبعكس تصرفي المعتاد فإن المبادرة لم تأت مني".

وأضاف "لم أكن أعرف أن هناك مصورا آخر في المكتب البيضاوي، لكنها (الصورة) اختصرت أجواء اللحظة بشكل جيد، كما أن ترمب هو الذي قام بنشر الصورة وليس أنا".

وترمب المعروف بمصافحته القوية لزعماء العالم، نشر صورة القبلة فيما بعد على تويتر. وحازت الصورة على إعجاب نحو 50 ألف متابع.

وكتب "واضح أن الاتحاد الأوربي، الذي يمثله يونكر والولايات المتحدة التي أمثلها أنا، يحبان بعضهما البعض".

واختصرت التغريدة والقبلة الأجواء المتفائلة على ضفتي الأطلسي بعد أن أعلن يونكر وترمب هدنة في الحرب التجارية واتفقا على إرجاء فرض رسوم جمركية جديدة ريثما يتفاوض الطرفان على إجراءات لإلغاء الحواجز التجارية.

واعتبر الاختراق الذي تحقق بعد أشهر من الجدل الحاد انتصارا ليونكر بشكل خاص.

المصدر : مواقع فرنسية
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