بالصور: الأسد يواسي أسر "الشهداء الروس" في سوريا

استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد عددا من عائلات الضباط والجنود الروس الذين قتلوا في الحرب في سوريا، واصفا إياهم بـ"الشهداء والأبطال".

وقالت صفحة الرئاسة السورية في بيان على فيسبوك (الجمعة) إن الأسد استقبل "عائلات عدد من الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرض سوريا في معركة دحر الإرهاب".

وأضافت أن زوجة الأسد وضعت إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بدمشق بمشاركة أسر الجنود الروس.

وقال البيان إن هؤلاء الجنود "امتزجت دماؤهم سوية على تراب سورية المقدس، حين ارتقوا وهم يقاتلون مرتزقة الإرهاب الذي لا يعرف حدودا أو محرمات".

ونشرت صفحة الرئاسة السورية صور الأسد وزوجته مع عدد من أفراد أسر الجنود الروس، وصورا لزوجة الأسد وهي تضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بصحبة عدد من أسر القتلى الروس.

وساهم الدعم العسكري الروسي للأسد منذ عام 2015 في إنقاذ نظام الأسد من السقوط، قبل أن تعلن في مارس/آذار 2016 تخفيف تواجدها العسكري في سوريا، مع الإبقاء على عشرات الطائرات المقاتلة ومئات العسكريين في عدد من القواعد العسكرية في سوريا.

وقوبل التدخل العسكري الروسي بانتقادات دولية واسعة بسبب سقوط آلاف القتلى المدنيين في الغارات التي شنها الطيران الروسي في مختلف المحافظات السورية. كما شكت المعارضة السورية من أن التدخل العسكري الروسي ركز على مناطق سيطرة المعارضة بدلا من مواجهة تنظيم الدولة كما تزعم روسيا والنظام السوري.