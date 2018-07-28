"الذباب الإلكتروني" يتسبب في تراجع أسهم تويتر

سجل سعر سهم تويتر الجمعة هبوطا حادا بعد إعلان الموقع عن تراجع في قاعدة مستخدميه ما فاقم من الأزمة التي تضرب قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق المالية.

وتراجع سعر سهم تويتر 20.5% ليغلق عند سعر 34.12 دولار بالرغم من تحقيق أرباح قياسية، مع تركيز الأسواق المالية على الواقع الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتحرك لكبح السلوكيات المسيئة وتعزيز الخصوصية.

هذه الخسائر التي لحقت بتويتر جاءت بعد يوم على تسجيل موقع فيسبوك خسائر غير مسبوقة بلغت 120 مليار دولار من قيمته السوقية، وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح الموقع الأزرق تضمن توقعات بتباطؤ في قاعدة مستخدميه أصاب المستثمرين بالذعر.

وقال تويتر إنه حقق أفضل مكاسب في تاريخه بلغت 100 مليون دولار في الفصل الثاني مقارنة بخسائر بلغت 116 مليون دولار قبل عام، كما ارتفعت الإيرادات 24 % لتبلغ 711 مليون دولار.

لكن الشركة التي تتخذ من سان فرنسيسكو مقرا لها أعلنت أن قاعدة مستخدميها النشطين انخفضت بمعدل مليون مستخدم مقارنة بالفصل السابق لتصل الى 335 مليون مستخدم، وسط حملة تستهدف الحسابات الوهمية والمسيئة وحسابات "البوت" الآلية، والتي عرفت على نطاق واسع في المنطقة العربية باسم "الذباب الإلكتروني".

تويتر "يبرر" انخفاض عدد مستخدميه

هذا الانخفاض وفق تويتر ناتج عن "إعطاء الأولوية لجعل المنصة مكانا صحيا، وإلى حد ما لجعله متلائما مع القوانين الأوربية العامة لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الإنترنت على التعامل مع معلومات مستخدميها.

الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، قال إن نتائج الفصل السابق تعكس الاستثمار في الجو الصحي لتويتر على المدى الطويل، وأشار إلى الجهود للقضاء على "الإساءات والسلوكيات غير اللائقة".

وأبلغ دورسي محللين أن هذا الفصل كان "قويا"، وقال إن الاستخدام اليومي كان المقياس الأفضل لتحديد النمو المستقبلي.

وأعلن تويتر أن مستخدميه النشطين يوميا ارتفع 11 % مقارنة بالعام الماضي، دون إعطاء رقم محدد.