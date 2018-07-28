الخارجية البريطانية تحذر رعاياها في مصر من انتقاد الأوضاع السياسية

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في مصر من إبداء آراء سياسية سلبية بشأن الأوضاع في البلاد.

وقالت الخارجية في القسم الخاص بالنصائح الموجهة للبريطانيين المسافرين إلى مصر على موقعها الرسمي إنها تحذر بقوة من "إعلان الآراء السلبية بشأن مصر أو الإدلاء بتعليقات سياسية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت الخارجية أن إعلان آراء سلبية أو تعليقات سياسية عن مصر "بما في ذلك عن الرئيس أو قوات الأمن يمكن أن يسبب مشكلات مع السلطات".

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 319 ألف بريطاني زاروا مصر خلال عام 2017، وإن أغلب الزيارات تمت دون وقوع مشكلات، لكنها قالت إن "التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي أدت، في بعض الحالات، إلى صدور أحكام بالاحتجاز".