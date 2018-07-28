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سياسة

الحوثيون يعلنون أسر جنديين سعوديين

صورة نشرتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت إنها للجنديين السعوديين الأسيرين
صورة نشرتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت إنها للجنديين السعوديين الأسيرين
28/7/2018

بثت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية تسجيلا مصورا قالت إنه لجنديين سعوديين تم أسرهما خلال اقتحام موقع مشعل بقطاع جيزان.

ويظهر التسجيل أسماء الأسيرين وأرقامهما العسكرية ومكان أَسْرهما، وقالت إن الأول برتبة عريف ويُدعى أحمد عبده حسن السعن، ورقمه العسكري (418)، بينما يُدعى الآخر عبد العزيز صالح حسن القرني، ورقمه العسكري (401) باللواء 18 من الكتيبة الثانية.

وقال الجنديان في التسجيل، الذي زادت مدته عن 10 دقائق، إن هناك أسرى آخرين منذ أكثر من 3 سنوات لم تلتفت الحكومة السعودية إلى أمرهم ولا إلى مشاعر أهاليهم.

وذكرت قناة المسيرة أن مليشيا الحوثي نفذوا يوم الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية نوعية على موقع جبل مشعل في جيزان وقاموا بالسيطرة عليه ودمروا 4 أطقم عسكرية واغتنموا عتاد وأسلحة متنوعة في الموقع السعودي وقتلوا جنودا سعوديين وأسروا آخرين من ضمنهم الأسيران.

وأكدت وسائل إعلام سعودية مقتل 4 جنود سعوديين خلال المواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي، لكنها لم تعلق على أسر الجنديين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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