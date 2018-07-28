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سياسة

الاحتلال يعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية لعهد التميمي بالضفة

أحد الرسامين الإيطاليين أثناء قيامه برسم جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أحد الرسامين الإيطاليين أثناء قيامه برسم جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
28/7/2018

قال مسؤولون فلسطينيون إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اثنين من رسامي الجداريات الإيطاليين أثناء رسمهما جدارية للفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي على جدار الفصل الإسرائيلي.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية على تويتر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الرسامين الإيطاليين وفلسطينيا كان بصحبتهما.

وجاء اعتقال الرسامين بعد انتشار صور ومقاطع فيديو لهما وهما يقومان برسم الجدارية على جدار الفصل في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

وسجنت التميمي (17 عاما) بعدما أدانها الاحتلال بالاعتداء، بعد تصويرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا العام الماضي ومن المقرر إطلاق سراحها الأحد.

وصارت التميمي رمزا لمقاومة الاحتلال بالنسبة للفلسطينيين بعدما نشرت أمها على فيسبوك هذه الواقعة التي حدثت أمام منزلها بقرية النبي صالح في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

ويفرض الاحتلال قيودا على معظم أنحاء الضفة الغربية حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

المصدر : رويترز
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