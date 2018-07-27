كوهين: ترمب وافق على لقاء الروس مع نجله أثناء الانتخابات

أكد مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي، أن ترمب وافق على عقد اجتماع خلال حملة الانتخابات الرئاسية بين نجله ومحامية روسية عرضت تقديم معلومات مربكة لهيلاري كلينتون.

ونقلت شبكة (س.إن.إن) يوم الخميس عن كوهين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان على علم مسبق باجتماع عقد في يونيو /حزيران 2016 في برج ترمب والذي عرضت خلاله مجموعة من الروس تقديم معلومات تضرّ بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ونسبت الشبكة إلى مصادر مطلعة لم تكشف عنها القول إن كوهين مستعد لتأكيد ذلك للمحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويؤكد مايكل كوهين المحامي السابق ورجل الثقة السابق لدونالد ترمب الذي انفصل عنه مؤخرا، أن ترمب كان على علم بهذا الموعد حتى قبل انعقاده، كما ذكرت "سي إن إن" و"إن بي سي".

وذكرت الشبكتان أن كوهين كان حاضرا عندما أبلغ موكله بعرض اللقاء مع المحامية الروسية ووافق على ما يبدو على انعقاده، لكن مصادر قالت لشبكة "سي إن إن" إن كوهين لا يملك أدلة مثل تسجيل صوتي، ليبرهن على صحة أقواله.

ترمب ينكر أنه وافق على لقاء مع محامية روسية

ويؤكد ترمب حتى الآن أنه لم يكن على علم بهذا الاجتماع الذي تبين أنه عقد فعلا وأدلى نجله "دونالد ترامب جونيور" بشهادة أمام الكونغرس بشأنه.

دونالد ترمب الابن أوضح موقفه صيف 2017 بشأن هذا اللقاء عندما كشفته وسائل الإعلام، وقال في بيان إن "السيدة وكما قالت علنا، لم تكن مسؤولة حكومية" وأضاف "في نهاية المطاف لم تكن لديها أية معلومات تقدمها".

وكان دونالد ترمب الابن وجاريد كوشنير صهر الرئيس، التقيا في التاسع من حزيران/يونيو 2016 المحامية الروسية "ناتاليا فيزيلنيتسكايا" التي كانا يعتقدان أنها موفدة من الحكومة الروسية قادرة على تقديم معلومات عن هيلاري كلينتون المنافسة الديمقراطية لترمب في الاقتراع.

وتولى ترتيب الاجتماع في برج ترمب منتج للأعمال الموسيقية يدعى روب غولدستون واتصل بدونالد ترمب الابن ليقول له إن لديه "وثائق رسمية ومعلومات تسمح بإدانة هيلاري واتفاقاتها مع روسيا وقد تكون مفيدة لوالدك".

ورد دونالد ترمب جونيور "يعجبني ذلك" وقبل الدعوة. لكن معسكر ترمب يؤكد أن اللقاء لم يكن مجديا.

ويحقق الادعاء في نيويورك مع كوهين بتهمة الاحتيال المصرفي والضريبي وفي مخالفات محتملة لقوانين الحملة تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إنها أقامت علاقة مع ترمب وفي مسائل أخرى تتعلق بحملة ترمب.

ويجري المدعي الخاص روبرت مولر تحقيقا في احتمال حدوث تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترمب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

وذكرت "سي إن إن" وإن بي سي" أن كوهين مستعد على ما يبدو لتكرار تصريحاته هذه أمام مولر.