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سياسة

كوريا الشمالية تنقل رفات جنود إلى أمريكا

27/7/2018

قال البيت الأبيض (الخميس) إن كوريا الشمالية نقلت رفات عدد (لم يُحدد) من الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف البيت الأبيض أن الخطوة تأتي ضمن تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في القمة التي عقدت في يونيو/ حزيران في سنغافورة.

وهذه أبرز التطورات:
  • ينظر إلى إعادة رفات الجنود الأمريكيين على أنه نجاح دبلوماسي متواضع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • إعادة رفات الجنود أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة يوم 12 من يونيو/ حزيران.
  • البيت الأبيض: نحن متشجعون من أفعال كوريا الشمالية وبقوة الدفع للتغيير الإيجابي.
  • البيت الأبيض: ستقام مراسم تسلم رسمية في أوسان يوم الأربعاء.
  • يتزامن نقل الرفات مع الذكرى 65 لاتفاقية الهدنة التي أنهت القتال بين الكوريتين
  • ستنعش إعادة الرفات الآمال في إحراز تقدم في المحادثات النووية.
  • كيم تعهد في بيان موسع عقب القمة بالعمل نحو نزع سلاح بلاده النووي لكن بيونغيانج لم تقدم أية تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك.
  • قتل لأمريكا في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 أكثر من 35 ألف جندي.
  • لا يزال مصير أكثر من 7700 جندي أمريكي غير معروف منذ مشاركتهم في الحرب الكورية منهم نحو 5300 فقدوا فيما أصبحت الآن كوريا الشمالية.
  • واشنطن وبيونغيانغ أبرمتا اتفاقا سابقا استعادت بموجبه واشنطن بين العامين 1990 و2005 رفات 229 جنديا أمريكيا.
  • لا تزال الكوريتان من الناحية الرسمية في حالة حرب بسبب عدم توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.
المصدر : الفرنسية + رويترز
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