كوريا الشمالية تنقل رفات جنود إلى أمريكا

قال البيت الأبيض (الخميس) إن كوريا الشمالية نقلت رفات عدد (لم يُحدد) من الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف البيت الأبيض أن الخطوة تأتي ضمن تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في القمة التي عقدت في يونيو/ حزيران في سنغافورة.

وهذه أبرز التطورات: