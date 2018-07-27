قطر تبلغ مجلس الأمن قرار العدل الدولية بشأن الإمارات

أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية بالموافقة على طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات بشأن المعاملة التمييزية ضد القطريين.

وهذا أبرز ما جاء في الرسالة القطرية: