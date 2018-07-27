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سياسة

قطر تبلغ مجلس الأمن قرار العدل الدولية بشأن الإمارات

27/7/2018

أبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية بالموافقة على طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات بشأن المعاملة التمييزية ضد القطريين.

وهذا أبرز ما جاء في الرسالة القطرية:
  • الرسالة وجهتها السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى أولوف سكوج، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.
  • شرحت الرسالة تبعات الحصار والإجراءات غير القانونية المفروضة على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران عام 2017.  
  • أوضحت الرسالة أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا ملزما بالموافقة على طلب دولة قطر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • أوضحت أن الإمارات اتخذت إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.  
  • القرار نص على إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بلم شمل الأسر التي تضم قطريين، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين لاستكمال تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة.
  • كما نص القرار على السماح للقطريين المتأثرين بالحصار بالتقاضي أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة
  • أشارت الرسالة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر يعد اعترافا من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها.
  • أضافت الرسالة أن قرار المحكمة هو بداية في سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات المترتبة على الحصار.
  • أكدت أن حكومة قطر حريصة على عدم التصعيد وإيجاد حل للأزمة الخليجية عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط.
  • شددت على أن قطر لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين عليها.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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