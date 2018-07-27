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سياسة

شهيدان وعشرات المصابين في مسيرات العودة

الممرضة لمياء أبو مصطفى، زوجة الشهيد غازي أبو مصطفى، بعد معرفتها بنبأ استشهاده
الممرضة لمياء أبو مصطفى، زوجة الشهيد غازي أبو مصطفى، بعد معرفتها بنبأ استشهاده
27/7/2018

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن شهيدين سقطا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة اليوم ا(لجمعة) بينما أصيب أكثر من 200 مصاب.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، على حسابه على تويتر، إن حصيلة الشهداء والمصابين حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي بلغت شهيدين من بينهم طفل في الرابعة عشرة و246 مصاب، من بينهم 11 إصابة خطيرة ومن بين الإصابات 14 طفلا و10 إناث.

وأوضح القدرة أن الطفل الشهيد قتل جراء إصابته في الرأس شرقي رفح.

وأوضح القدرة أن الشهيد الثاني يدعى غازي أبو مصطفى، وهو زوج الممرضة والمسعفة لمياء أبو مصطفى، إحدى المشاركات في الجهود الطبية خلال مسيرات العودة.

كما أشار القدرة إلى أن بين المصابين صحفيا و4 من المسعفين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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