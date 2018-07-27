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سياسة

شاهد: قوات الاحتلال تفرق المصلين في ساحات الأقصى

27/7/2018

أصيب العشرات من الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإطلاق قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

واقتحمت قوة عسكرية الأقصى من جهة باب المغاربة عقب انتهاء صلاة الجمعة، وألقت قنابل صوتية صوب المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة "سنة الجمعة".

وقالت وكالة "صفا" الفلسطينية إن قوات الاحتلال تمركزت في ساحة المغاربة، واعتلت سطح المصلى القبلي لإطلاق القنابل صوب المصلين.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، إن عددا غير محدد من المصلين أصيبوا ولكن إصاباتهم طفيفة.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال تقدمت باتجاه المسجد القبلي المسقوف تحت غطاء وابل من قنابل الصوت.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتلت سطح المتحف الإسلامي في ساحات الأقصى.

وأكد الدبس أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العديد من المصلين أثناء خروجهم من ساحات المسجد الأقصى.

وحسب الشهود، اندلعت مواجهات أيضا بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب حطه في بلدة القدس القديمة.

وهذه هي المواجهات الأولى في المسجد الأقصى منذ نحو عام.

المصدر : وكالات
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