شاهد: أسرة مصور مصري معتقل تترقب الحكم عليه

يأمل والدا المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، في أن ينال ابنهما البراءة عندما يصدر الحكم في قضية يحاكم فيها غدا السبت لكنهما يخافا إدانته بتهم من بينها ارتكاب أعمال إرهابية.

وكان محمود أبو زيد الشهير بلقب "شوكان" والذي سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضيته، قد احتجز في 14 من أغسطس/آب عام 2013 أثناء التقاطه صورا لقيام قوات الأمن بفض اعتصام رابعة والذي قُتل خلاله المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويحاكم شوكان ضمن 739 شخصا بتهم تشمل الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة أسلحة بالإضافة إلى القتل.

وأعلنت اليونسكو في أبريل/نيسان منح شوكان جائزتها لحرية الصحافة لعام 2018 وقالت إن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. وانتقدت مصر منح الجائزة لشخص متهم بارتكاب جرائم جنائية.

وقالت رضا محروس، والدة شوكان البالغة من العمر 62 عاما: "من ساعة اليونسكو ما إدته (منحته) الجايزة وكدة فطبعا الدولة قالت عليه ازاي؟ ده واحد إرهابي! طبعا الحاجات دي قلقتنا أكتر".

وأضافت خلال المقابلة التي أجريت في شقة شوكان بحي فيصل الشعبي في الجيزة: "إحساسي إن شاء الله هياخد براءة ولكن في نفسي من جوة خايفة، والرعب يعني في قلبي من جوه".

وتابعت وهي تبكي "ده إنسان كان ماسك كاميرا وبيصور ماكانش ماسك سلاح ولا أي حاجة".

وينفي شوكان (30 عاما) أية صلة بجماعة الإخوان. ويقول إنه كان يؤدي عمله فقط كمصور حر ويغطي فض الاعتصام لوكالة صور مقرها بريطانيا.

وتدرج مصر جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، وتنفي الجماعة أية صلة بالإرهاب.

وتتهم جماعات لحقوق الإنسان نظام السيسي بشن حملة قمع ضارية على الصحفيين والمعارضين. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة الجماعية التي تشمل شوكان "تجافي العقل".