البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: أسرة مصور مصري معتقل تترقب الحكم عليه

27/7/2018

يأمل والدا المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، في أن ينال ابنهما البراءة عندما يصدر الحكم في قضية يحاكم فيها غدا السبت لكنهما يخافا إدانته بتهم من بينها ارتكاب أعمال إرهابية.

وكان محمود أبو زيد الشهير بلقب "شوكان" والذي سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على قضيته، قد احتجز في 14 من أغسطس/آب عام 2013 أثناء التقاطه صورا لقيام قوات الأمن بفض اعتصام رابعة والذي قُتل خلاله المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويحاكم شوكان ضمن 739 شخصا بتهم تشمل الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة أسلحة بالإضافة إلى القتل.

وأعلنت اليونسكو في أبريل/نيسان منح شوكان جائزتها لحرية الصحافة لعام 2018 وقالت إن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. وانتقدت مصر منح الجائزة لشخص متهم بارتكاب جرائم جنائية.

وقالت رضا محروس، والدة شوكان البالغة من العمر 62 عاما: "من ساعة اليونسكو ما إدته (منحته) الجايزة وكدة فطبعا الدولة قالت عليه ازاي؟ ده واحد إرهابي! طبعا الحاجات دي قلقتنا أكتر".

وأضافت خلال المقابلة التي أجريت في شقة شوكان بحي فيصل الشعبي في الجيزة: "إحساسي إن شاء الله هياخد براءة ولكن في نفسي من جوة خايفة، والرعب يعني في قلبي من جوه".

وتابعت وهي تبكي "ده إنسان كان ماسك كاميرا وبيصور ماكانش ماسك سلاح ولا أي حاجة".

وينفي شوكان (30 عاما) أية صلة بجماعة الإخوان. ويقول إنه كان يؤدي عمله فقط كمصور حر ويغطي فض الاعتصام لوكالة صور مقرها بريطانيا.

وتدرج مصر جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، وتنفي الجماعة أية صلة بالإرهاب.

وتتهم جماعات لحقوق الإنسان نظام السيسي بشن حملة قمع ضارية على الصحفيين والمعارضين. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة الجماعية التي تشمل شوكان "تجافي العقل".

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)