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ثلاث نساء يؤكدن تلقيهن المال مقابل الصمت حول علاقتهن بترمب

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تقول إنها كانت على علاقة مع ترمب قبل سنوات
الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تقول إنها كانت على علاقة مع ترمب قبل سنوات
27/7/2018

أعلن مايكل أفيناتيK محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز التي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترمب، أنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقين المال من ترمب لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وغرد أفيناتي، الجمعة، قائلا: "ثلاث نساء أخريات". وكان هذا المحامي أطلق حملة إعلامية ضخمة ضد ترمب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز. وأضاف "كلهن تلقين المال لقاء صمتهن".

وتابع: "حان الوقت ليقول مايكل كوهين وترمب كل الحقيقة إلى الشعب الأمريكي"، في إشارة إلى محامي ترمب السابق.

وصرح أفيناتي للصحفيين مساء الخميس في لوس أنجل,س: "تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016".

وتلاحق ستورمي دانيالز ترمب لإلغاء اتفاق السرية الموقع في 2016 ووافقت فيه لقاء 130 ألف دولار على أن تلزم الصمت حول علاقة أقامتها معه في 2006. ودفع مايكل كوهين محامي ترمب هذا المبلغ.

ونفى ترمب إقامة علاقة مع دانيالز، لكنه أقر لاحقا أنه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الأسبوع نشر حديث بين ترمب وكوهين سجله الأخير في 2016.

وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال التي قالت إنها أقامة علاقة مع ترمب لأكثر من 10 أشهر خلال عامي 2006 و2007.

المصدر : الفرنسية
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