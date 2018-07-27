تونس تطلق سراح الحارس الشخصي المفترض لـ"بن لادن"

قرر القضاء التونسي الجمعة إطلاق سراح الحارس الشخصي المفترض لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، بشكل مؤقت، والموقوف في تونس منذ تسلمه من ألمانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب سفيان السليتي لـ"فرانس برس": "وقف سامي العيدودي اليوم أمام قاضي تحقيق في قطب مكافحة الارهاب الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتا لإنه لم تثبت ضده أي تهمة".

وأوضح السليتي أن التحقيق "لا يزال متواصلا" مع التونسي العيدودي.

وتابع: "بعد 15 يوما من التوقيف التحفظي تم التحقيق مع سامي العيدودي في قطب مكافحة الإرهاب والذي لم يثبت إلى حد اللحظة تورطه في ما نسب إليه". كما لم يصدر أي قرار بشأن منع العيدودي من السفر، وفقا للمصدر نفسه.

وأوضح السليتي أن "جواز سفره محتجز من قبل القاضي لأن التحقيق لم ينته بعد".

وتسلمت السلطات التونسية العيدودي من السلطات الألمانية في 13 يوليو/تموز الماشي. لكن محكمة ألمانية أمرت بعد ذلك بإعادته إلى ألمانيا معتبرة أن سلوك السلطات الألمانية "غير قانوني على الإطلاق" وينتهك "المبادىء الأساسية لدولة القانون".

والعيدودي متزوج وله أولاد، وكان يقيم منذ 2005 في غرب ألمانيا. وفي أبريل/ نيسان الماضي صنفته السلطات المحلية في رينانيا فيستفاليا الشمالية بأنه خطير.

وفي العام 2015 قال قضاة كانوا ينظرون في قضية إرهاب في مدينة مونستر الألمانية، إنهم يعتقدون أنه تلقى تدريبات في معسكر للقاعدة في أفغانستان خلال العامين 1999 و2000 وبأنه من فريق الحراس الشخصيين لبن لادن.

ونفى العيدودي أن يكون حارسا شخصيا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه تلقى دروسا دينية في باكستان خلال تلك الفترة.

ورفض القضاء الألماني مرات عدة طرد العيدودي خشية تعرضه للتعذيب حال تسليمه للسلطات التونسية.

وكانت فرقة خاصة أمريكية قتلت مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في مدينة "أبوت أباد" الباكستانية خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.