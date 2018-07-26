قاسم سليماني: البحر الأحمر لم يعد آمنا للقوات الأمريكية

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إن البحر الأحمر لم يعد آمنا بالنسبة للقوات الأمريكية.

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن سليماني قوله: "أقول لكم يا سيد ترمب المقامر، أقول لك اعلم أن في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره أبدا".

وأضاف سليماني أنه على ترمب أن يوجه الحديث إليه عندما يهدد الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت السعودية وقفا فوريا ومؤقتا لكل شحنات النفط الخام عبر مضيق "باب المندب"، بعد استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ.

وقال الحوثيون، في بيان، إنهم استهدفوا البارجة السعودية "الدمام" بصاروخ أصابها إصابة مباشرة، بعد أن دخلت المياه اليمنية.

ويشار إلى أن البحر الأحمر هو أحد أهم طرق التجارة في العالم بالنسبة لناقلات النفط.