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سياسة

غزة: كتائب القسام تعلن النفير

26/7/2018

نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 من شهدائها في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة.

وهذه أبرز التطورات في قطاع غزة:
  • القسام تعهدت بالثأر من الاحتلال، مؤكدة أن دماءهم ودماء جميع شهداء الشعب الفلسطيني لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً.
  • كتائب القسام أعلنت عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.
  • دعت القسام جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى.
  • سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت إن جريمة الاحتلال التي ارتكبها اليوم لن تمر دون عقاب.
  • سرايا القدس أكدت أنهم يدرسون كل الخيارات للرد على الجريمة، وعلى العدو أن يعلم أنه ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها.
  • وشددت سرايا القدس على تمسكهم بمعادلة القصف بالقصف.
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قصف مساء أمس الأربعاء نقطة مراقبة تتبع لكتائب القسام، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصرها.
  • القصف الإسرائيلي استهدف عدة نقاط رصد تتبع لكتائب القسام وأراض زراعية وسط وشمال وجنوب قطاع غزة.
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد إنه هاجم بقذائف مدفعية سبعة مواقع عسكرية تتبع كتائب القسام في غزة.
  • مصادر إسرائيلية قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان بدأ اجتماعا عاجلا لقادة الجيش لبحث التطورات في قطاع غزة.
  • يشهد قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية غارات جوية إسرائيلية أدت إلى العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.
  • الجمعة الماضية استشهد أربعة فلسطينيين، وقتل جندي إسرائيلي.
  • من خلال وساطة مصرية وأممية تم التوصل إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
  • تشهد منطقة حدود قطاع غزة كل جمعة مسيرات العودة التي تطالب بإنهاء الحصار المفروض على غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى قراهم التي هجروا منها أثناء الاحتلال الإسرائيلي عام 48.
  • قتلت إسرائيل 148 فلسطينيا منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي.
المصدر : وكالات
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