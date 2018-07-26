"طيران الإمارات" يطرد مراهقا من ذوي الاحتياجات الخاصة من إحدى رحلاته

طردت شركة "طيران الإمارات" الخميس مراهقا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرته من على متن إحدى رحلاتها المتوجهة من دبي إلى فرنسا، رغم امتلاك المراهق شهادة طبية تخوله من السفر.

وسردت والدة المراهق إيزابيل كومار، المذيعة في قناة "يورونيوز" معاناتها مع الشركة الإماراتية قائلة: "شكرا طيران الإمارات على إخراج عائلتنا من الطائرة، ابننا إيلي يعاني من اختلال عصبي (وتوحد)، أخبرناكم سابقا أننا سافرنا من مدينة ملبورن (أستراليا) في رحلة دامت 14 ساعة".

وأضافت عبر "تويتر": "قدمنا الشهادة الطبية (التي تخوله من السفر) ونحن على متن الطائرة، كما اتصلنا بطبيبه الخاص المقيم بباريس ليؤكد أن إيلي قادر على ركوب الطائرة".

ورغم محاولات "كومار" مع الشركة الإماراتية، فإن طاقم الطائرة رفض التحدث إلى الطبيب، وقال إن الشهادة كان يجب تقديمها لطاقم طيران الإمارات العامل في المطار، قبل الصعود للطائرة.

وفي هذا الشأن، استطردت الوالدة بالقول: "ما واجهناه كان صادما .. خلل في المعاملة الإنسانية. أمام الطاقم، هناك طفل يعاني من مشاكل حادة، ولكن الطاقم هدد بالاتصال بالشرطة إذا لم نغادر".

المراهق إيلي كان يرافق أسرته المكونة من والدته ووالده، وأخويه خلال رحلة طويلة بدأتها الأسرة من نيوزيلندا مرورا بأستراليا ودبي، حيث كان مقررا أن ينتهي بهم المطاف في العاصمة الفرنسية باريس.

يشار إلى أن "طيران الإمارات" وجه اعتذارا عبر "تويتر" إلى العائلة بعد نحو 9 ساعات من إجبارهم على مغادرة الطائرة.

ورغم توصل العائلة إلى اتفاق مع الشركة للسفر إلى مدينة جنيف السويسرية اليوم، أكدت الوالدة أنها "ستفكر مرتين قبل السفر على متن طيران الإمارات مجددا".

وتابعت: "عاملونا كما تعامل الماشية مع قليل من الاحترام، لا ماء ولا طعام قدم لنا في المطار (في دبي) عدا عن تحمل تذاكر طيران إضافية من جنيف إلى ليون (جنوب شرقي فرنسا)".