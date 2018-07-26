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سياسة|إسرائيل

صحيفة إسرائيلية تطرد رسام كاريكاتير صوّر نتنياهو ومسؤولين برؤوس خنازير

الرسام آفي كاتز استوحى الرسم من صورة "سيلفي" التقطها نتنياهو وأعضاء في الكنيست احتفالا بإقرار القانون
الرسام آفي كاتز استوحى الرسم من صورة "سيلفي" التقطها نتنياهو وأعضاء في الكنيست احتفالا بإقرار القانون
26/7/2018

طردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية رسام كاريكاتير صور في رسم له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين برؤوس خنازير خلال احتفالهم بإقرار قانون "الدولة القومية اليهودية".

ونشرت مجلة "جيروزاليم ريبورت" رسما كاريكاتوريا للرسام آفي كاتز يظهر نتنياهو وسياسيين آخرين برؤوس خنازير خلال احتفالهم بإقرار القانون المذكور، وكتب تحت الرسم عبارة "مزرعة الحيوانات" في إشارة إلى رواية الكاتب الإنجليزي جورج أورويل.

وجاء الرسم مستوحيا صورة "سيلفي" التقطها نتنياهو وأعضاء في الكنيست احتفالا بإقرار القانون.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي تملك "جروزاليم ريبورت" إنها قررت طرد آفي كاتز بعدما أثار عدد من رسومه ردود فعل غاضبة لدى بعض القراء في إسرائيل".

وأضافت الصحيفة في بيان أن "آفي كاتز أثار إزعاج القراء برسوم كاريكاتورية سابقة لكن آخرها كان هجوميا بشكل خاص".

وتابعت: "تقرر وقف نشر هذه الرسوم بعدما أثار عدد منها في الأشهر الاخيرة ردود فعل غاضبة، إضافة إلى رسم كاريكاتير يظهر قادة إسرائيليين برؤوس خنازير ويسبب الضرر والتحريض، وليس له مكان في أي من منشوراتنا".

ولا يزال الكاريكاتور منشورا على موقع المجلة حتى مساء الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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