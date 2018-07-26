شاهد: انفجار أمام السفارة الأمريكية في بيجين

وقع انفجار قوي قرب السفارة الأمريكية في ضواحي العاصمة الصينية بيجين اليوم الخميس بالحي الدبلوماسي الذي يضم العديد من السفارات، ومنها بعثات الولايات المتحدة والهند وإسرائيل.

وقالت الشرطة الصينية إن ما يبدو أنها "قطعة ألعاب نارية" انفجرت أمام السفارة الأمريكية في بيجين ما أدى إلى إصابة مشتبه به عمره 26 عاما بجروح بسيطة.

وذكرت الشرطة أنه لم تقع إصابات أخرى غير تلك التي لحقت بالمشتبه به الذي جرح في يده.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة المحلية أن الانفجار الذي وقع أمام السفارة الأمريكية في الصين سببه رجل كان بحيازته متفجرات، وأصيب بجروح في يده أثناء محاولته إشعال صاعقها، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أخرى.

ونقل الرجل البالغ من العمر 26 وهو من منطقة منغوليا (شمال) إلى المستشفى، وقالت الشرطة في بيان إن حياته ليست في خطر مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أخرى.

من ناحية أخرى قالت السفارة الأمريكية في بيان منفصل إن الانفجار نجم عن قنبلة، وإن الشرطة تعاملت مع الواقعة، ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وكانت صحيفة (جلوبال تايمز) المملوكة للصين قد ذكرت في وقت سابق أن الشرطة اقتادت امرأة سكبت البنزين على نفسها في محاولة على ما يبدو لإحراق نفسها أمام السفارة.

وانتشرت مركبات للشرطة الصينية قرب السفارة، كما أغلق الطريق المجاور للمجمع.