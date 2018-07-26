خبراء بالأمم المتحدة يطالبون مصر بالإفراج عن مؤلف أغنية "بلحة"

طالب عدد من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية (الخميس) بالإفراج الفوري عن الشاعر المصري جلال البحيري، مؤلف أغنية "بلحة" التي انتقد فيها سياسات الحكومة.

وكانت الأغنية، التي أداها المغني رامي عصام، قد نشرت على الإنترنت في 26 فبراير/شباط الماضي، ووصل عدد مشاهداتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 4 مليون مشاهدة.

لكن جهاز الأمن الوطني اعتقل البحيري بعد 5 أيام من بدء بث الأغنية، حيث اختفى لمدة أسبوع قبل أن يعرض على السلطات المعنية، وقد بدت عليه آثار التعذيب والضرب، ليواجه اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وازدراء الأديان، وإهانة المؤسسة العسكرية.

وقد مثل البحيري في السادس من مايو/أيار أمام المحكمة العسكرية، التي أجـّلت إصدار قرارها ثلاث مرات. ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة في الثامن والعشرين من يوليو/تموز. وما زال جلال البحيري محتجزا في سجن طره بالقاهرة.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة، في بيان لهم اليوم الخميس، عن قلقهم إزاء اعتقال البحيري والادعاءات بإساءة معاملته. وقالوا إنه معتقل بسبب الممارسة السلمية لحقه في التعبير الفني والإبداع.

وذكر البيان الصحفي أن احتجاز البحيري يأتي في ظل فرض قيود على حرية التعبير الفني وغيره من الأشكال، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية في مصر.

وقال الخبراء إنهم تلقوا ادعاءات بأن اعتقال الفنانين والنشطاء والصحفيين، لاتهامهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة أصبح أمرا أكثر شيوعا في مصر.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن تجريم السلطات المصرية للممارسة المشروعة للتعبير الفني، عبر توجيه اتهامات مشكوك فيها.

وحث الخبراء السلطات المعنية في مصر على التحقيق في ادعاءات إساءة معاملة البحيري، وتبرئته من كل الاتهامات المتعلقة بالتعبير الإبداعي عن آرائه السياسية.

وأكد الخبراء الدوليون حق جميع الأفراد في المشاركة في مختلف سبل تبادل المعلومات، والمساهمة في التعبير الفني، والحياة الثقافية وتطوير مجتمعهم بما في ذلك عبر الحوار السياسي والتعبير عن الرأي والمعارضة، بدون خوف من العقوبة أو الانتقام.

ووقع على البيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، ورئيس مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وإساءة المعاملة، ورئيس مجموعة العمل الخاصة.