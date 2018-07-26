تقرير: واشنطن أهدرت 15 مليار دولار في أفغانستان

ذكر تقرير رقابي أن الحكومة الأمريكية أهدرت أكثر من 15 مليار دولار على الأقل في أفغانستان، وفقًا لما نشره موقع "إن.بي.سي نيوز" الأمريكي.

وأصدرت هيئة الرقابة التي تتعقب الإنفاق الحكومي الأمريكي في أفغانستان، أول تقديراتها لمجموع الأموال التي أهدرَتها أمريكا هناك، والتي وصلت "بشكلٍ مبدئي" إلى أكثر من 15 مليار دولار أمريكي.

وأفاد موقع "إن بي سي نيوز" أن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان "سيغار" كان قد بدأ بحساب ودراسة عمليات الإنفاق والاحتيال التي تشملها الجهود الأمريكية لإعادة إعمار أفغانستان، بعد أن طلب منه ثلاثة من أعضاء الكونغرس القيام بذلك في عام 2017.

وقال "سيغار" في التقرير، الذي بعثه لأعضاء الكونغرس الثلاثة، والذي حصل عليها موقع "إن بي سي نيوز"، إن الإنفاق الذي تم تدقيقه ومراجعته حسابيًا بلغت نسبته 29% وكان ذلك في الفترة الممتدة بين عام 2008 ونهاية عام 2017.

وذكر أن تقديراتها للأموال الأمريكية التي تم إهدارها في أفغانستان بحسب التدقيق الذي أجرته، قد وصل إلى 15.5 مليار دولار.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن "سيغار" وصف الرقم الذي وجده بأنه مجرد "جزء من المجموع الكلّي للإهدار، والاحتيال وسوء الاستخدام الذي تم به التعامل مع المال الأمريكي".

وقال موقع "إن.بي.سي. نيوز" أن والتر جونز، أحد أعضاء الكونغرس الثلاثة الذين طلبوا من الهيئة تدقيق حسابات الإنفاق الحكومي في أفغانستان، كان قد وصف أفغانستان بـ"الثقب الأسود الذي يسحب أموال دافعي الضرائب".

وقال جونز "إن من حق الشعب الأمريكي أن يعرف أكثر عن الطرق التي تُصرف بها أمواله".

وذكر الموقع أن "سيغار" أشار في تقريره إلى أن أكثر من أربعة مليارات دولار تم تخصيصها لبرامج "تحقيق الاستقرار" في أفغانستان، أدت إلى "تفاقم الصراعات، وتمكين الفساد وتوفير الدعم للمتمردين".

كما أن مبلغ 7.3 مليار دولار، الذي تم إنفاقه لوقف تجارة المخدرات في أفغانستان، لم يفعل سوى القليل جدًا لوقف "إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة"، وذلك وفقاً لتقرير "سيغار"، الذي أشار أيضًا إلى أن إنتاج الأفيون اليوم "وصل إلى أعلى مستويات له منذ عام 2002".

وقال موقع "إن.بي.سي نيوز" إن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان إحراز تقدمها في المعركة التي تخوضها ضد الحكومة الأفغانستانية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، والذي بدأت فيه أيضًا إدارة ترمب محاولة دبلوماسية لإنهاء الحرب.