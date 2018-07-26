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سياسة|اليابان

اليابان تعدم آخر 6 من منفذي هجوم على المترو عام 95

ستة أعضاء من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجومًا مميتًا بغاز السارين
ستة أعضاء من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجومًا مميتًا بغاز السارين
26/7/2018

أعدمت اليابان الخميس ستة أعضاء آخرين من طائفة أوم شينريكيو التي نفذت هجومًا مميتًا بغاز السارين على قطارات أنفاق طوكيو عام 1995.

وبذلك تكون السلطات قد أعدمت جميع منفذي الهجوم وعددهم 13 بعدما أعدمت شنقًا زعيمها السابق تشيزو ماتسوموتو الذي اشتهر باسم شوكو أساهارا و 6 آخرين في السادس من يوليو/تموز.

وثبت القضاء في 2006 حكم الإعدام الذي صدر على أساهارا.

وأسفر الهجوم عن مقتل 13 وإصابة ما بين 5800-6300 شخص، بعضهم بإصابات دائمة، وحطم أسطورة السلامة العامة. وتتهم الطائفة بقتل 29 شخصًا وجرح 6500 آخرين في المجموع.

وطائفة أوم شينريكيو، أو جماعة الحقيقة السامية، تمزج بين تأملات بوذية وهندوسية مع تعاليم تتعلق بنهاية العالم.

وارتكبت الطائفة سلسلة جرائم بينها هجمات متزامنة بغاز السارين على قطارات أنفاق طوكيو في ساعة الذروة في مارس/آذار 1995.

وقالت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي "كان مستوى غير مسبوق من التطرف وجرائم خطيرة يجب ألا تحدث ثانية، ولم تروع شعب اليابان فحسب وإنما روعت الدول الأجنبية وهزت المجتمع".

وأضافت "أمرت بتنفيذ أحكام الإعدام هذه بعد إمعان بالغ في التفكير".

وصدرت أحكام مختلفة على 190 عضوًا آخر في الطائفة التي وصل عدد أتباعها إلى عشرة آلاف شخص.

الياباني شوكو أساهارا, زعيم طائقة أوم شينريكيو (غيتي)
المصدر : رويترز + مواقع فرنسية
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