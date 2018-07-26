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سياسة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة

26/7/2018

قالت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، إنها هاجمت مطار أبوظبي بطائرة دون طيار. ولم يرد تعليق بعد من السلطات الإماراتية على التقرير الذي بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

لكن مطار أبوظبي ذكر في تغريدة على تويتر اليوم: "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وقال ناطق عسكري حوثي إن الطائرة المسيرة قطعت مسافة 1500 كيلو متر قبل وصولها لمطار أبو ظبي، مشيرا إلى أن المرحلة الممسبقة ستكون مرحلة استهداف البنى التحية لـ"دول العدوان". 

وكان التحالف السعودي الإماراتي قد أعلن أن جماعة الحوثي استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر الأربعاء، ما تسبب في أضرار بسيطة للناقلة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأربعاء إن بلاده "ستوقف بشكل مؤقت وفوري" كل شحنات الخام التي تمر في مضيق باب المندب، بعد تعرض ناقلتي النفط السعوديتين للهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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