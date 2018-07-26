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سياسة

إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن واستشهاد المنفذ

26/7/2018

أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح اثنين منهم حالتهم خطيرة، الخميس، في عملية طعن في مستوطنة "آدم"، شرقي القدس المحتلة، فيما استشهد المنفذ، بحسب جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر مراسل الجزيرة أن الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن مقتل أحد المستوطنين في عملية الطعن، لكن بيانا صدر عن المستشفى الذي يعالج به المستوطنون نفى ذلك، وقال إن عملية جراحية حرجة تجرى لأحدهم.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "تسلل مخرب الى بلدة آدم (مستوطنة) القريبة من رام الله، وقام بطعن 3 مواطنين". وأضاف: "لقد قتل المخرب بعد أن تم إطلاق النار عليه".

وتابع: "قوات كبيرة من جيش الدفاع، هرعت الى البلدة وتقوم بحملة تمشيط في المنطقة".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إلى أن مطلق النار على منفذ عملية الطعن مدني.

وأفادت مصادر في مستشفى "هداسا هآر هتسوفيم" في القدس المحتلة، والذي نقل إليه المصابون، لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن حالة أحد المصابين حرجة، بينما آخر إصابته خطيرة لكنها مستقرة، والأخير وصفت حالته بالطفيفة.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان إن "عملية اليوم رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وامتداد لانتفاضة شعبنا المتواصلة".

وأضاف، أن "خيارات شعبنا ومقاومته المسلحة والسلمية ستظل مفتوحة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ووقف جرائمه".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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