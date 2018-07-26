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سياسة

إثيوبيا: العثور على مدير سد النهضة ميتا في حادث غامض

26/7/2018

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم (الخميس) العثور على مدير مشروع سد النهضة ميتا وسط العاصمة أديس أبابا.

وهذه أبرز التطورات:
  • أضافت الوكالة أن المهندس سيمناو بقلي وجد ميتا داخل سيارته صباح الخميس، دون أن تعطي أي تفاصيل.
  • اكتفت الوكالة بالقول إن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة.
  • مراسل الجزيرة أفاد أن الشرطة وجدت آثار دماء على أذنه اليسرى.
  • يدير سيمناو سد النهضة لتوليد الطاقة منذ بدء المشروع عام 2011.
  • وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن سيمناو هو ثاني مسؤولٍ ذي علاقة بالسد يُــتوفى خلال الأشهر الاخيرة.
  • في مايو/ أيار الماضي هوجم المديرُ المحلي لمجموعة "دانغوتي" النيجيرية واثنان من مساعديه وقـــُـتلوا خارج أديس ابابا.
  • تشيد إثيوبيا سدا ضخما على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان بهدف توليد الطاقة الكهربية.
  • سيصبح "النهضة" أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، لكن إنشاءه أغضب مصر التي تخشى أن يقلل حصتها من مياه النيل.
  • حسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر.
  • تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميغاوات.
  • تخشى مصر من تأثر حصتها -جراء سد النهضة- من مياه نهر النيل مصدر المياه الرئيسي للبلاد والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
  • تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر. 
المصدر : وكالات
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