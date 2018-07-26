أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان (الأربعاء) إن ثلاثة أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام منذ فترات مختلفة في سجون الاحتلال إسرائيل احتجاجا على اعتقالهم إداريا.

وأوضح نادي الأسير وهو منظمة غير حكومية في بيانه الصحفي، أن أقدم المضربين حسن شوكة(30 عاماً) من بيت لحم يضرب منذ 53 يوماً على التوالي، وهو يعاني من الهزال والآلام في جميع أنحاء جسده وتدهور في وضعه الصحي.

شوكة معتقل منذ نحو عام وجرى تحويله للاعتقال الإداري فور اعتقاله لمدة ستة أشهر وتجديده لاحقا، علما أنه أمضى نحو 12 عاماً متفرقة في السجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد البيان بأن الأسير محمود عياد (29 عاماً) من بيت لحم، يواصل إضرابه احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم 21 على التّوالي، وهو معتقل منذ الخامس من مارس/آذار الماضي.

وأضاف بيان المنظمة، أن الأسير أنس شديد (21 عاماً) من الخليل يضرب عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، علما أن هذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه خلال عامين، استمر أحدها لمدة 90 يوماً عام 2016، والآخر لمدة 20 يوماً، وهو معتقل منذ يونيو/ حزيران 2017.

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال:

بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية تعتقل إسرائيل نحو 430 أسيرا فلسطينيا إدارياً تحت مبررات "الملف السرّي"، بينهم سيدتان وطفلان، ويقوم الاعتقال الإداري على الاحتجاز المفتوح من دون محاكمة أو توجيه تهم محددة.

ومن جهة أخرى، قال نادي الأسير إن الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر (42 عاماً) التي اعتقلتها سلطات الاحتلال الثلاثاء من منزلها في الخليل "تتعرض لتحقيق قاسٍ ومكثف في مركز تحقيق عسقلان" الإسرائيلي.

ونقل محامي نادي الأسير عن لمى خاطر، وهي أم لخمسة أبناء، أنه ومنذ لحظة وصولها إلى معتقل عسقلان تتعرض لتحقيق قاسٍ ومكثف وهي مقيدة بكرسي طوال الوقت ويحرمها المحققون من النوم ويوجهون لها الشتائم طوال الوقت.

جنود الاحتلال يقتادون الصحفية لمى الخاطر–24 يوليو

واعتقلت قوات الاحتلال، لمى خاطر في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء بمدينة الخليل المحتلة، وهي كاتبة وصحفية وزوجة الأسير لعدة مرات حازم الفاخوري.

وداهمت قوات الاحتلال، منزل الفاخوري، في المدينة واعتقلت الناشطة وسط عائلتها، وظهرت لمى وهي تودع طفلها، قبل أن يقتادها جنود الاحتلال، إلى جهة مجهولة.

وجاء اعتقالها، ضمن حملة اعتقالات ومداهمات شنتها قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، في محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

واشتهرت الكاتبة لمى خاطر، بتدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتاباتها الأدبية والسياسية في صحف عدة.

وانتشرت بعد اعتقال لمى الخاطر، تدوينات تضامنية معها على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاروا فيها إلى عملية اعتقالها من قبل جنود الاحتلال وصورها وهي تودع ابنها الصغير، في مشهد مؤثر.

وبحسب نادي الأسير، فإنه من المقرر انعقاد محكمة إسرائيلية للنظر في اعتقال لمى خاطر اليوم الخميس، وكان اعتقالها أثار تنديدا واستهجانا واسعا.