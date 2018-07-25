ماكرون يكسر صمته ويتحدث عن فضيحة حارسه الشخصي

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث أمام نواب في حزبه أمس الثلاثاء على أنه هو من يتحمل المسؤولية في قضية حارسه الشخصي الذي ظهر في شريط وهو يضرب محتجا.

ماكرون يتحمل المسؤولية:

مشرعون من حزب الرئيس الفرنسي، قالوا إن ماكرون رد على عاصفة سياسية متنامية بشأن تسجيل مصور يظهر فيه كبير حراسه الشخصيين وهو يهاجم محتجين في يوم عيد العمال في أول مايو/أيار بالقول إنه يتحمل المسؤولية عما حدث.

نقل المشرعون عن ماكرون، قوله "أتحمل المسؤولية بمفردي، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا مني.. أنا أخضع للشعب الفرنسي".

قال المشرعون على تويتر إن الرئيس الفرنسي أدلى على نحو غير متوقع بهذه التعليقات خلال تجمع لأعضاء البرلمان من حزبه.

يتعرض ماكرون لانتقادات في أكبر أزمة منذ توليه السلطة بعد ظهور لقطات لرئيس فريقه الأمني ألكسندر بينالا، وهو يضرب محتجا ويسحل امرأة في غير وقت خدمته وكان يضع خوذة قوات الأمن وشارات التعريف الخاصة بالشرطة.

استنادا إلى استطلاع نشر الثلاثاء عبّر 75% من الشعب الفرنسي عن الرغبة في أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا.

تطورات أكبر أزمة لماكرون منذ توليه الحكم: