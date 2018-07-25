البث الحي
سياسة

فيديو: ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على قطاع غزة

25/7/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء خمسة مواقع رصد تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأول شرق مدينة غزة، والثاني وسط القطاع، والمواقع الثلاثة الأخرى على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له بموقع "تويتر"، إن الجيش يهاجم أهدافا لـ"حماس" ردا على "إطلاق مخربين النار على قوة عسكرية جنوب القطاع".

ويأتي قصف الاحتلال بعد خمسة أيام على بدء العمل بوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.

وكانت حركة حماس أعلنت السبت عن وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.     

وخلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيل نحو 20 حريقا يوميا تسببت بإحراق قرابة 3000 هكتار من الأراضي منذ الثلاثين من مارس آذار/ الماضي عبر طائرات ورقية وبالونات حارقة تطلق من القطاع.

واستشهد 153 فلسطينيا على الأقل برصاص الاحتلال منذ بدء التظاهرات الرافضة للحصار المفروض على قطاع غزة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)