شاهد: حرائق غير مسبوقة تقتل 79 شخصا في اليونان

قال مسؤول في إدارة الإطفاء اليونانية الأربعاء إن 79 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حرائق الغابات التي تستعر بالقرب من أثينا منذ يوم الإثنين.

وأصيب 187 شخصا على الأقل بينهم 23 طفلا. ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

ويزيد هذا العدد من القتلى عن عدد الأشخاص الذين أودت حرائق في عام 2007 بحياتهم في منطقة بيلوبونيز بجنوب البلاد إذ لقي نحو 70 شخصا حتفهم في واحد من أكبر الأعداد المسجلة لضحايا الحرائق باليونان.

وعثرت فرق الطوارئ على عشرات السيارات المتروكة والمحترقة وبعضها كانت لا تزال مفاتيحها في الأماكن المخصصة لتشغيلها.

وعثروا أيضا على 26 جثة قرب قمة منحدر صخري مطل على أحد الشواطئ من بينها جثث لصغار. وكانت الجثث ترقد بجوار بعضها في مجموعات تضم كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.

وقال مسؤولون إن أحد أصغر الضحايا رضيع عمره ستة أشهر لقي حتفه جراء استنشاق الدخان.

وهذه الحرائق هي الأكبر في اليونان منذ أن اجتاحت حرائق مدمرة شبه جزيرة بيلوبونيز الجنوبية في أغسطس/آب 2007 مما أسفر عن مقتل العشرات.

وتقع ماتي على بعد 29 كيلومترا شرقي العاصمة أثينا وتعد مقصدا لليونانيين الذين يقضون العطلات.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تشيبراس حدادًا وطنيا لمدة 3 أيام، على ضحايا الحرائق.