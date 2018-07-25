شاهد: تفجيرات مع بدء الانتخابات في باكستان

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 25 قتيلا وعشرات المصابين في عملية انتحارية استهدفت مركز اقتراع بإقليم بلوشستان الباكستاني، في وقت يدلي ملايين الناخبين بأصواتهم في انتخابات تشريعية.
هجوم انتحاري:
- الشرطة الباكستانية أعلنت (الأربعاء) عن مقتل أكثر من 20 شخصا قتلوا إثر انفجار قنبلة بالقرب من مركز اقتراع في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، تزامنًا مع بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.
- قناة جيو التلفزيونية قالت إن عدد القتلى 18 في حين ذكرت قناء سما أن العدد 20 مضيفة أن الهجوم نفذه "انتحاري".
- الهجوم استهدف سيارة "فان" تابعة للشرطة مع بدء الانتخابات العامة في البلاد، وفقًا لرويترز.
- نقلت "فرانس برس" عن مسؤول محلي في كويتا هاشم غيلزاي أن المهاجم "كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه".
- أكد مسؤول محلي لفرانس برس أن الحصيلة 28 قتيلًا و35 مصابًا.
- ذكرت "الأناضول" أن أحد المرشحين أصيب وسائقه بجروح جراء هجوم بقنبلة يدوية على مكتبه الانتخابي.
- عادل جانديو، أحد مسؤولي الشرطة الباكستانية، أوضح لوسائل الإعلام، أنّ مجهولين نفذوا هجوما على مكتب فيصل نديم مرشح حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية في مدينة لطيف آباد جنوبي البلاد، وفقًا للأناضول.
- جانديو أضاف أن الهجوم وقع أثناء دخول نديم وسائقه الخاص إلى المكتب، قبيل بدء العملية الانتخابية بساعات قليلة. ولفت إلى أن أجهزة الشرطة أطلقت حملة واسعة في المنطقة للقبض على الفاعلين، بينما تمّ نقل نديم وسائقه إلى المستشفى، دون توضيح مدى خطوة إصابتهما.
https://twitter.com/Shahid_Pashteen/status/1022009308329009153?ref_src=twsrc%5Etfw
بدء التصويت
- بدأ الناخبون في باكستان، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهد تنافسًا حادًا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.
- مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في باكستان لانتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجالس الأقاليم (البرلمانات الإقليمية).
- تمت دعوة نحو 106 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات.
- التصويت في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (03.00 بتوقيت غرينتش)، ويستمر حتى السادسة مساء (13.00 بتوقيت غرينتش)، من خلال 85 ألف صندوق انتخابي في عموم باكستان.
- يتنافس نحو 12 ألفًا و27 مرشحًا، لحجز 849 مقعدًا في كل من المجلس الفيدرالي، ومجالس الأقاليم، 272 مقعدًا منها في المجلس الوطني الباكستاني (NA)، و577 مقعدًا في مجالس الأقاليم.
- يختار نواب البرلمان أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 104 أعضاء، لمدة ولاية قدرها 6 أعوام.
- مجموعات صغيرة من الناخبين احتشدت أمام أبواب مركز اقتراع في منطقة راقية في لاهور (وسط)، وبعد وقت قصير وصل شهباز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية وأحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته.
- الجيش الباكستاني نشر مئات الآلاف من الجنود في أنحاء البلاد، الثلاثاء، لتأمين ومراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون إنها "مفتوحة على كل الاحتمالات".
- معظم التوقعات تشير إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق، ما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ إن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدًا.
البرلمان الاتحادي
- يتولى المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) مهمة التشريع بالبلاد، في حين يفوز بمنصب رئيس الوزراء، رئيس الحزب الأكثر نيلًا للأصوات، إلا أنه يحتاج لنيل الدعم من 172 عضوًا في المجلس الوطني لتشكيل الحكومة.
- يضم المجلس الوطني 342 مقعدًا، حيث يختار الشعب 272 عضوًا منهم بشكل مباشر، في حين يخصص 60 مقعدًا – من أصل 70 – للنساء، والمقاعد العشر الأخرى مخصصة لممثلي الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز الـ 5%.
- تبلغ مدة ولاية الحكومة التي ستنبثق عن المجلس الوطني 5 أعوام، إذ يعد حزب الرابطة الإسلامية (PML-N)، الوحيد الذي أكمل مدة ولايته بعد فوزه في انتخابات عام 2013.
- يتم تمثيل إقليم البنجاب، أكثر أقاليم البلاد اكتظاظًا بالسكان، بـ 148 نائبًا في المجلس الوطني، بينما يمتلك إقليم بلوشستان 14 مقعدًا، وإقليم السند 61 مقعدًا، وإقليم خيبر بختونخوا 35 مقعدًا، في حين يمثل 14 نائبا المنطقة القبلية .(FATA)
- بهذا يلعب إقليم البنجاب، الذي يضم نحو 60% من سكان البلاد، دورًا كبيرًا في حسم الانتخابات وتحديد الحكومة المقبلة. كما تمتلك الأقاليم الأربعة في البلاد، مجالس إدارية خاصة بها، حيث تتضمن أيضًا مقاعد للنساء ولممثلي الأقليات الدينية.
- يبلغ إجمالي تعداد مقاعد مجالس الأقاليم الأربعة، وهي البنجاب، والسند، وبلوشستان، وخيبر بختونخوا، 728 مقعدًا، حيث يساهم الشعب في اختيار 577 ممثلًا فيها بشكل مباشر.
- يعد عدد مقاعد مجلس إقليم البنجاب هو الأكبر بـ297 مقعدًا، يليه مجلس إقليم السند بـ 130، ثم خيبر بختونخوا بـ 99، وأخيرًا مجلس إقليم بلوشستان بـ 51 مقعدًا.
- خلال مايو/أيار الماضي، جرى إلحاق منطقة القبائل إلى مجلس إقليم خيبر بختونخوا، حيث ستمتلك المنطقة في المجلس 24 مقعدًا، إلا أن الممثلين في هذه المقاعد سيبدؤون مهامهم عقب الانتخابات المحلية المقبلة العام القادم.
منافسة حادة على تشكيل الحكومة
- يعد رئيس الحزب الأكثر حصدًا للأصوات هو المخوّل بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يجب عليه نيل ثقة الأغلبية في المجلس .(50+1)
- تبرز 3 أحزاب وتحالف واحد في الانتخابات التشريعية، التي سيشارك فيها حوالي 100 حزب وتحالف، يأتي في مقدمتها، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي تمكن من تشكيل الحكومة في الانتخابات الماضية، لكن المحكمة الدستورية عزلت رئيس الوزراء (نواز شريف) فيما بعد.
- تمكن حزب الرابطة الإسلامية من تشكيل الحكومة 3 مرات، منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه تم عزله عن الحكم نتيجة انقلاب عسكري بالمرة الأولى، وإثر الضغوط السياسية في المرة الثانية.
- بالرغم من سجن رئيس الوزراء حاليًا، لكن يعد هذا الحزب هو الوحيد الذي أكمل فترة حكومته الممتدة لـ 5 أعوام لآخرها، بنتيجة فوزه بانتخابات 2013.
- عقب عزل نواز شريف بتهمة "الفساد" ودخوله السجن، تولى شقيقه شهباز شريف رئاسة الحزب، ورئاسة حكومة إقليم البنجاب.
- تعد حركة العدالة الباكستانية (PTI)، ثاني أكبر مرشح لتشكيل الحكومة، حسب استطلاعات الرأي، وأسسه ويترأسه كابتن فريق الكريكت السابق الحائز على بطولة العالم، عمران خان.
- "خان" يعتبر من أشد معارضي حزب الرابطة الإسلامية ونواز شريف، كما يلفت الأنظار بتصريحاته المناهضة للفساد.
- حسب الاستطلاعات، يعتبر حزب الشعب الباكستاني (PPP)، برئاسة بيلافال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الراحلة نتيجة عملية اغتيال، بنيظير بوتو، ونجل رئيس البلاد السابق آصف علي زرداري، ثالث أكبر حزب في الانتخابات، حيث من المرتقب أن يلعب دورًا مصيريًا في تشكيل الحكومة، في حال أفضت الصناديق إلى حكومة ائتلافية.
- بالرغم من عدم امتلاكه الحظوظ الكافية لتشكيل الحكومة، يدخل "مجلس العمل المتحد"، الانتخابات وسط تحالف مع 5 أحزاب، فضلًا عن بعض المجموعات الدينية الكبرى بالبلاد.