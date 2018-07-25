شاهد: تفجيرات مع بدء الانتخابات في باكستان

جانديو أضاف أن الهجوم وقع أثناء دخول نديم وسائقه الخاص إلى المكتب، قبيل بدء العملية الانتخابية بساعات قليلة

ولفت إلى أن أجهزة الشرطة أطلقت حملة واسعة في المنطقة للقبض على الفاعلين، بينما تمّ نقل نديم وسائقه إلى المستشفى، دون توضيح مدى خطوة إصابتهما.