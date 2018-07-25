سوريا: عشرات القتلى في سلسلة تفجيرات بالسويداء

نقلت قناة الإخبارية السورية عن وزارة الصحة قولها إن عدة هجمات أسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في السويداء وريفها جنوبي سوريا.

وهذه أبرز التطورات: