سوريا: عشرات القتلى في سلسلة تفجيرات بالسويداء

نقلت قناة الإخبارية السورية عن وزارة الصحة قولها إن عدة هجمات أسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في السويداء وريفها جنوبي سوريا.
وهذه أبرز التطورات:
- مسلح فجر نفسه بالقرب من سوق بالسويداء في وقت مبكر صباح الأربعاء.
- شن مسلحون من تنظيم الدولة هجمات على عدة قرى وريف السويداء.
- مصادر للجزيرة: مقتل 11 مدنيا في هجوم مسلح على ريف السويداء الشرقي.
- التليفزيون السوري: الجهات المختصة تقتل إرهابيين اثنين قبل تفجير نفسيهما.
- المرصد السوري: مقتل 26 مسلحا موالياً لقوات النظام على الأقل في الهجوم.
- المرصد السوري: 3 تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء.
- تسيطر قوات النظام على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا.
- مقاتلو تنظيم الدولة يوجدون في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية.
- يعد هذا الهجوم من أكبر الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة منذ أشهر.
- طيار سوري قتل أمس (الثلاثاء) بينما يُجهل مصير زميله إثر إسقاط جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرتهما من نوع سوخوي.
- جيش الاحتلال قال إن الطائرة اخترقت الحدود بحوالي كيلومترين.
- وكالة سانا الرسمية قالت إن الطائرة لم تخترق حدود الجولان المحتل، وإنها أُسقطت في الأجواء السورية.