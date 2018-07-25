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سياسة

سوريا: عشرات القتلى في سلسلة تفجيرات بالسويداء

25/7/2018

نقلت قناة الإخبارية السورية عن وزارة الصحة قولها إن عدة هجمات أسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في السويداء وريفها جنوبي سوريا.

وهذه أبرز التطورات:
  • مسلح فجر نفسه بالقرب من سوق بالسويداء في وقت مبكر صباح الأربعاء.
  • شن مسلحون من تنظيم الدولة هجمات على عدة قرى وريف السويداء.
  • مصادر للجزيرة: مقتل 11 مدنيا في هجوم مسلح على ريف السويداء الشرقي.
  • التليفزيون السوري: الجهات المختصة تقتل إرهابيين اثنين قبل تفجير نفسيهما.
  • المرصد السوري: مقتل 26 مسلحا موالياً لقوات النظام على الأقل في الهجوم.
  • المرصد السوري: 3 تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء.
  • تسيطر قوات النظام على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا.
  • مقاتلو تنظيم الدولة يوجدون في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية.
  • يعد هذا الهجوم من أكبر الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة منذ أشهر.
  • طيار سوري قتل أمس (الثلاثاء) بينما يُجهل مصير زميله إثر إسقاط جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرتهما من نوع سوخوي.
  • جيش الاحتلال قال إن الطائرة اخترقت الحدود بحوالي كيلومترين.
  • وكالة سانا الرسمية قالت إن الطائرة لم تخترق حدود الجولان المحتل، وإنها أُسقطت في الأجواء السورية.     
المصدر : وكالات
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