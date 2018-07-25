تقرير: 78% زيادة في ذخيرة الغارات الأمريكية على أفغانستان

كشفت بيانات للجيش الأمريكي النقاب عن ارتفاع معدل استخدام الأنواع المختلفة من الذخائر في غاراته على أفغانستان بنسبة 78% في النصف الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد لخص مايكل كوغلمان، نائب مدير مركز ويلسون للدراسات في جنوب آسيا، هذه الزيادة في استخدام الأسلحة في أفغانستان، التي تشير إلى أن الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاما لا يبدو في طريقها إلى الهدوء ناهيك عن أن تنتهي تلك الحرب.

واعتبر كوغلمان في تصريح لموقع أكسيوس الأمريكي أن تنامي استخدام الأسلحة "منطقي تماما"، ويرى أن واشنطن "ربما تحاول إعطاء طالبان حافزا أفضل لوقف القتال، وهذا يستلزم جعل طالبان يشعرون أنهم أكثر ضعفا في ساحة المعركة".

التفاصيل:

الأسلحة التي تم إطلاقها في أفغانستان تتضمن القنابل والصواريخ وغيرها من أنواع الأسلحة الأخرى.

توضح البيانات أن المعدل يتزايد كل شهر بنسبة تفوق الشهور السابقة عليه في كل عام من الأعوام التي تم رصدها منذ عام 2013 وهو العام الذي سُمح فيه بالكشف عن البيانات.

في شهر يونيو/حزيران 2018 بلغ عدد الأسلحة التي تم إطلاقها 572،مقابل 389 في نفس الشهر من العام 2017.

ماذا يقول المقدم كونيه فوكنر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون):