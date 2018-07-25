اليونيسف: 30 طفلا يصابون بالإيدز كل ساعة حول العالم

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن معدل إصابة القصّر بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) حول العالم خلال عام 2017 بلغ نحو 30 شخصا كل ساعة.

وأضاف التقرير أن الفتيات شكلن غالبية هذه الإصابات، فمن بين هذه الإصابات الثلاثين التي تقع كل ساعة بين مراهقين تراوحت أعمارهم بين 15 و19 عاما بلغ عدد الفتيات نحو 20 فتاة، أي ثلثي العدد.

وذكر التقرير أنه رغم التقدم الكبير في محاربة الإيدز على مدى العقدين الماضيين، فإن الإخفاق في منع إصابة هذا العدد الكبير من الأطفال والمراهقين يقوض جهود التصدي للمرض.

وقال التقرير إن انتشار الإيدز بين القاصرات يزيد بسبب ممارستهن الجنس في سن مبكرة، بعضهن مع رجال أكبر سنا، وكذلك لإجبارهن على ممارسته، وبسبب الفقر وعدم توافر الاستشارات الخاصة في هذا الصدد وخدمات الفحص الطبي.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "في معظم البلدان تفتقر السيدات والفتيات إلى المعلومات أو الخدمات أو حتى القدرة على رفض ممارسة الجنس بصورة غير آمنة… فيروس الإيدز ينتشر بين أكثر الفئات ضعفا وتهميشا تاركا المراهقات في قلب الأزمة".

وقال تقرير اليونيسف، الذي عُرض اليوم الأربعاء خلال مؤتمر عن الإيدز في أمستردام، إن 130 ألف قاصر تقل أعمارهم عن 19 عاما فقدوا أرواحهم بسبب الإيدز خلال العام الماضي، في حين كانت هناك 430 ألف حالة إصابة جديدة بمعدل 50 حالة تقريبا كل ساعة.

ويشكل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و19 عاما نحو ثلثي عدد حاملي فيروس "إتش آي في" (المسبب للإيدز) ممن تقل أعمارهم عن 19 عاما وهو ثلاثة ملايين.

وبينما يتراجع عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز في كل الفئات العمرية الأخرى منذ عام 2010، فإن وفيات المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما لا تشهد أي تراجع.

ويقول برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إن جهود محاربته بلغت "نقطة خطيرة" وإنه رغم تراجع عدد الوفيات وتزايد معدلات تقديم العلاج فإن معدلات الإصابة الجديدة مرتفعة.

ويحمل 37 مليون شخص في العالم فيروس (إتش.آي.في) المسبب للمرض.