اليمن: اغتيال إمام مسجد في عدن

اغتال مسلحون (الأربعاء) إمام مسجد بمدينة عدن جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان محليين أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عبده غالب الشميري، إمام وخطيب مسجد ذو القرنين بمديرية البريقة، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وذكر السكان أن المسلحين لاذوا بالفرار، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وتعد هذه ثالث عملية اغتيال لعلماء دين خلال الأسبوع الجاري.

وتشهد مدينة عدن، التي أعلنتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، انفلاتا أمنيا واسعا.

من جهة أخرى، أعلنت قناة المسيرة استهداف الحوثيين بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.

وكتبت القناة التابعة للحوثيين على صفحتها على تويتر "القوة البحرية تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا كما لم يرد تعليق من التحالف السعودي الذي يحارب الحوثيين في اليمن.