إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين

قالت التحالف السعودي الإماراتي الأربعاء إن جماعة الحوثي استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما تسبب في أضرار بسيطة، وذلك بعدما أعلن الحوثيون استهدافهم لبارجة سعودية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف قوله في بيان إن ناقلة النفط السعودية تعرضت لأضرار بسيطة بسبب الهجوم.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيا الحوثي قالت على موقعها على تويتر، اليوم الأربعاء: "القوة البحرية تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية" دون مزيد من التفاصيل.

وتقود السعودية منذ ثلاث سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن والذين سيطروا على معظم أنحاء شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء وأبعدوا الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عام 2014.

ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري في البحر الأحمر حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوربا عبر قناة السويس. وذكر التحالف أنه أحبط هجمات سابقة في البحر الأحمر خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وكان الحوثيون أطلقوا من قبل صواريخ وصلت إلى داخل السعودية.

وقاد التحالف حملة شملت شن آلاف الضربات الجوية وفرض قيود على الواردات إلى اليمن مما ساهم في تدهور ما تقول الأمم المتحدة إنه ربما يكون أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.