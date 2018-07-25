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سياسة

أمريكا تفرج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار

ترمب خلال لقائه بالسيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2017
ترمب خلال لقائه بالسيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2017
25/7/2018

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن إدارة ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق.

وأضاف المسؤول، حسبما نقلت وكالة رويترز، أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة" وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حجب في ديسمبر/كانون الأول 2017 مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أمريكي حينها إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى.

وكان مسؤول أمريكي قد أكد للجزيرة عقب قرار التجميد أن وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدما في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية لمصر بنحو 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات اقتصادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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