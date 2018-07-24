مسؤول إيراني: 50 ألف أمريكي في مرمى رصاصنا

تواصلت الحرب الكلامية بين الأمريكيين والإيرانيين ورفضت إيران تحذيرا وجهه الرئيس الأمريكي بعد تصريح الرئيس الإيراني بأن السياسات العدائية قد تؤدي إلى "أم الحروب".
وليست هناك نية تذكر في واشنطن لخوض صراع مع إيران بسبب المصاعب التي واجهها الجيش الأمريكي بعد غزوه العراق عام 2003 وأيضا بسبب الأثر على الاقتصاد العالمي إذا تسبب الصراع في ارتفاع أسعار النفط.
ويخشى كثير من الإيرانيين العاديين من أن تؤدي حرب الكلمات إلى مواجهة عسكرية ولكن مطلعين على بواطن الأمور في طهران قالوا (لرويترز )إن الإدارة الأمريكية لن تجر البلاد إلى مستنقع آخر في الشرق الأوسط.
ويشك كثير من الإيرانيين إلى حد بعيد في دعم إدارة ترمب للمواطنين الإيرانيين بسبب العقوبات الأمريكية القاسية على البلاد وفرض حظر على التأشيرات مما يحول دون دخول الإيرانيين الولايات المتحدة.
وفي مايو/أيار الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران.
من ناحية أخرى، قال أرون ديفيد ميلر الدبلوماسي والمفاوض السابق في العديد من الإدارات الأمريكية الديموقراطية والجمهورية إن "ترمب المحبط من عدم إحراز تقدم مع كوريا الشمالية والغاضب من ردود الفعل السلبية بعد قمة هلسنكي، يحاول الهروب وتشديد خطابه وتغيير الموضوع".
ومستندا إلى مباحثات أجراها مع مسؤولين أوربيين، لاحظ روبرت مالي رئيس مجموعة الازمات الدولية إن هؤلاء المسؤولين "لا يتعاملون بجدية (مع تغريدة ترمب) ويرون فيها وسيلة لتشتيت الانتباه" عما يقوم به روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية الاميركية.
ودعا ترمب مرة أخرى الإثنين إلى إنهاء التحقيق الذي يجريه مولر مؤكدا أنه "فقد مصداقيته".