صور مؤثرة لفلسطينية تودع طفلها أثناء الاعتقال

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر (الثلاثاء) 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واعتقل جيش الاحتلال الكاتبة الصحفية لمى خاطر من منزلها في الخليل بعد اقتحامه وتفتيشه واقتيادها لجهة مجهولة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مؤثرة لمى الخاطر وهي تودع طفلها البالغ من العمر 3 سنوات أثناء اعتقالها من قبل الاحتلال.

وكانت لمى الخاطر في آخر تغريدة لها على تويتر انتقدت اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى، محذرة من قرب تهويد الحرم القدسي بالكامل.

ما داموا يسمونه جبل الهيكل، وما داموا يقتحمون ساحاته باستمرار بأعداد كبيرة، وما دام المسلمون لا يتمتعون بحرية كاملة في الوصول إليه والصلاة فيه فهذا يعني عملياً أن #المسجد_الأقصى على وشك أن يُهوّد بالكامل،

اللهم إنا نعوذ بك من العجز وقهر الرجال وندرة المضحّين — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) July 22, 2018

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فقد تم نقل الموقوفين إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل قوات الاحتلال بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن.