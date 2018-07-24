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شاهد: الفيضانات تجتاح مدينة كسلا السودانية

24/7/2018

اجتاحت مياه الأمطار (الإثنين) حي مكرام بمدينة كسلا في شرق السودان وألحقت أضراراً مادية جسيمة به وبأحياء أخرى بالمدينة.

وسجلت مناسيب (نهر القاش) ارتفاعاً كبيرا عقب أمطار غزيرة شهدتها مدينة كسلا، واستمرت نحو ثماني ساعات. والقاش نهر موسمي ينبع من المرتفعات الإرترية.

 

وخلفت مياه الفيضان أضرارا كبيرة وسط نداءات للمنظمات بالتدخل لتوفير مواد الإيواء والمساعدات الأخرى للسكان المنكوبين.

واقترب نهر القاش من تسجيل مناسيب ارتفاع قياسية.

يذكر أن النهر اجتاح مدينة كسلا في العام 2003، وغمر فيضانه أحياء سكنية كاملة بالمدينة وبلغت المناسيب حينها 3.7 متر.

 

ويصب النهر المتمرد في الصحراء خلافا لأنهار العالم وينبع من أواسط المرتفعات الإرترية ويتميز القاش بجفافه معظم أيام السنة، لكنه يفيض في موسم الخريف لمدة أربعة شهور في الفترة من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين الأول، بكميات كبيرة من المياه المندفعة، حيث يستقبل حوضه كميات كبيرة من الأمطار تبلغ ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه سنوياً تشكل فيضانات جامحة تهدد القرى التي حوله خاصة مدينة كسلا.

 

وأرسل بعض الناشطين صورا وفيديو عبر خدمة الواتس للجزيرة مباشر، توضح صور الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بممتلكات السكان جراء الأمطار الغزيرة وفيضان نهر القاش، وناشدوا كافة المنظمات العاملة بالولاية بإغاثة المتضرِّرين بصورة عاجلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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