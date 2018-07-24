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سياسة|بريطانيا

شاهد: استقبال رئيسة الوزراء البريطانية لأمير قطر في لندن

24/7/2018

استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن، وأجرت معه محادثات ثنائية كما استضافته على غداء عمل اليوم الثلاثاء.

وأبلغت ماي الشيخ تميم أنها تعتزم أن تبحث معه خلال هذه الزيارة موضوعات متنوعة تشمل الأمن والدفاع والرعاية الصحية والثقافة وتعزيز علاقات الاستثمار.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن الشراكة بين لندن والدوحة صارت أكثر قوة على مختلف الأصعدة.

كما أكدت ماي أن بلدها مستعد لدعم قطر في جهودها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في 2022.

ومن جانبه أكد أمير قطر على العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين الدوحة ولندن، في عدد من المجالات ومن بينها المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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